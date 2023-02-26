Richard Baidoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Baidoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Baidoo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Baidoo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Baidoo 11 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Baidoo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Richard Baidoo'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Richard Baidoo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Baidoo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Richard Baidoo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Baidoo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ekim 2020 yılında Karela United

30 Haziran 2021 yılında Hearts of Oak

15 Ağustos 2022 yılında FC Samartex

Richard Baidoo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Baidoo şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.