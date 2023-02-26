Richard Berko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Berko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Berko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Berko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Berko 15 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Berko Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karela United FC futbol takımında oynamaktadır. Karela United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Richard Berko'nin Karela United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Richard Berko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Berko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Berko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Berko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Berko şuan Karela United FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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