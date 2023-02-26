Richard Boadu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Boadu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Boadu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Boadu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Boadu 4 Nisan 1998 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Boadu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reign Star yapmaktadır. Richard Boadu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına 24 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Richard Boadu'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Richard Boadu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Boadu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Boadu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Boadu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Eylül 2021 yılında Asante Kotoko

Richard Boadu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Boadu şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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