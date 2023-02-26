Richard Boateng Welbeck kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Boateng Welbeck Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Boateng Welbeck adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Boateng Welbeck Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Boateng Welbeck 10 Temmuz 1992 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana,İspanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Boateng Welbeck Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pedro Bravo - Consulting yapmaktadır. Richard Boateng Welbeck, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Bnei Reineh futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Bnei Reineh takımına 20 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Richard Boateng Welbeck'nin Maccabi Bnei Reineh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Richard Boateng Welbeck Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Boateng Welbeck isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Boateng Welbeck Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Boateng Welbeck futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Granada B

1 Ocak 2012 yılında Cádiz CF

30 Haziran 2012 yılında Granada B

28 Temmuz 2012 yılında San Roque Lepe

30 Haziran 2013 yılında Granada B

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında Extremadura

6 Ağustos 2017 yılında UD Melilla

1 Temmuz 2018 yılında Real Oviedo

28 Ocak 2019 yılında Alcorcón

30 Haziran 2019 yılında Real Oviedo

1 Temmuz 2019 yılında Alcorcón

1 Temmuz 2021 yılında FC Cartagena

20 Ağustos 2022 yılında M. Bnei Reineh

Richard Boateng Welbeck Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Boateng Welbeck şuan Maccabi Bnei Reineh takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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