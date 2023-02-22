Richard Brush kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Brush Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Brush adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Brush Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Brush 26 Kasım 1984 tarihinde Birmingham şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Brush Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sligo Rovers futbol takımında oynamaktadır. Sligo Rovers takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Richard Brush'nin Sligo Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Richard Brush Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Brush isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Brush Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Brush futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Coventry City

1 Kasım 2003 yılında Tamworth

1 Şubat 2004 yılında Coventry City

1 Aralık 2005 yılında Shrewsbury

1 Ocak 2006 yılında Sligo Rovers

1 Ocak 2011 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2011 yılında Shamrock Rovers

1 Ocak 2012 yılında Sligo Rovers

1 Ocak 2013 yılında Shamrock Rovers

1 Ocak 2014 yılında Sligo Rovers

29 Ocak 2016 yılında Finn Harps

1 Ocak 2017 yılında Ballinamallard

1 Ağustos 2018 yılında Cliftonville

1 Şubat 2021 yılında Sligo Rovers

Richard Brush Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Brush şuan Sligo Rovers takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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