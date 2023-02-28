Richard Cabrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Cabrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Cabrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Cabrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Cabrera 30 Mayıs 1995 tarihinde Mariano Roque Alonso şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Richard Ariel Cabrera Aveiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Cabrera Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Richard Cabrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Richard Cabrera'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Richard Cabrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Cabrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Cabrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Cabrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Olimpia

1 Ocak 2016 yılında River Plate

1 Ocak 2017 yılında Rubio Ñú

29 Eylül 2017 yılında CD Capiatá

1 Ocak 2019 yılında Luqueño

1 Ocak 2022 yılında Sol de América

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Nacional

Richard Cabrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Cabrera şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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