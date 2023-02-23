Richard Cin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Cin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Cin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Cin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Cin 22 Mart 2004 tarihinde Baia Mare şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Richard Ray Cin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Cin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minaur Baia Mare futbol takımında oynamaktadır. Minaur Baia Mare takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Richard Cin'nin Minaur Baia Mare ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Richard Cin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Cin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Cin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Cin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2022 yılında Minaur

Richard Cin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Cin şuan Minaur Baia Mare takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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