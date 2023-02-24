Richard Cs%C5%91Sz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Cs%C5%91Sz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Cs%C5%91Sz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Cs%C5%91Sz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Cs%C5%91Sz 22 Nisan 1997 tarihinde Debrecen şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Cs%C5%91Sz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Richard Cs%C5%91Sz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyíregyháza Spartacus futbol takımında oynamaktadır. Nyíregyháza Spartacus takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Richard Cs%C5%91Sz'nin Nyíregyháza Spartacus ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Richard Cs%C5%91Sz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Cs%C5%91Sz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Cs%C5%91Sz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Cs%C5%91Sz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Vasas U17

18 Ağustos 2014 yılında Debrecen U17

1 Ocak 2015 yılında Debrecen U19

1 Ocak 2016 yılında Debrecen II

1 Ocak 2017 yılında Debrecen

28 Temmuz 2020 yılında Paksi FC

31 Aralık 2020 yılında Debrecen

26 Ocak 2021 yılında Kazincbarcika

30 Haziran 2021 yılında Debrecen

1 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

29 Ekim 2021 yılında Tiszakécske

29 Temmuz 2022 yılında Nyíregyháza

Richard Cs%C5%91Sz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Cs%C5%91Sz şuan Nyíregyháza Spartacus takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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