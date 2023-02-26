Richard Danso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Danso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Danso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Danso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Danso 16 Eylül 2000 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Danso Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antoine Figali yapmaktadır. Richard Danso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Richard Danso'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Richard Danso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Danso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Danso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Danso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2019 yılında ES Sahel

16 Temmuz 2019 yılında North Texas SC

30 Kasım 2019 yılında ES Sahel

1 Şubat 2020 yılında WAFA SC

30 Haziran 2020 yılında ES Sahel

12 Ekim 2020 yılında KF Tirana

20 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

27 Ocak 2023 yılında Aduana Stars

Richard Danso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Danso şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Richard Danso Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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