Richard Dzikoe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Dzikoe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Dzikoe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Dzikoe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Dzikoe 29 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Dzikoe Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına - tarihinde katılmıştır. Richard Dzikoe'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Richard Dzikoe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Dzikoe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Dzikoe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Dzikoe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Dzikoe şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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