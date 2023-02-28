Richard Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Fernandez 29 Eylül 1996 tarihinde Juan Lacaze şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Richard Ernesto Fernández Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Fernandez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Richard Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guaireña FC futbol takımında oynamaktadır. Guaireña FC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Richard Fernandez'nin Guaireña FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Richard Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Plaza Colonia

8 Ocak 2018 yılında CD Santaní

7 Ocak 2019 yılında River Plate

4 Ocak 2021 yılında AD 9 de Octubre

4 Şubat 2022 yılında San Martín (SJ)

6 Ocak 2023 yılında Guaireña FC

Richard Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Fernandez şuan Guaireña FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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