Richard Friday kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Friday Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Richard Friday kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Richard Friday ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Richard Friday kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Friday Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Richard Friday

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Friday adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Friday Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Friday 16 Şubat 2000 tarihinde Abuja şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Nijerya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Richard Emeka Friday şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Friday Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S & E Management yapmaktadır. Richard Friday, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GAIS Göteborg futbol takımında oynamaktadır. GAIS Göteborg takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Richard Friday'nin GAIS Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Richard Fridayboyu ve yaşı kaç

Richard Friday Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Richard Friday isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Richard Friday Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Friday futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Mart 2019 yılında Liepaja

1 Ocak 2021 yılında Spartaks

11 Ağu 2021 yılında Örebro SK

31 Aralık 2021 yılında Spartaks

11 Mart 2022 yılında GAIS

15 Temmuz 2022 yılında Spartaks

11 Ağu 2022 yılında GAIS

Richard Friday kimdir

Richard Friday Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Friday şuan GAIS Göteborg takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Richard Friday nereli

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