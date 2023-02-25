Richard Gadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Gadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Gadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Gadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Gadze 23 Ağustos 1994 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Gadze Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Treble Sports Management yapmaktadır. Richard Gadze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sumqayıt PFK futbol takımında oynamaktadır. Sumqayıt PFK takımına 27 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Richard Gadze'nin Sumqayıt PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Richard Gadze Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/r_gadze43/

Richard Gadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Gadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Gadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Gadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2015 yılında Delhi Dynamos

25 Ocak 2016 yılında HJK Helsinki

7 Eylül 2016 yılında Delhi Dynamos

1 Şubat 2017 yılında Zira FK

1 Mayıs 2017 yılında Delhi Dynamos

1 Temmuz 2017 yılında Zira FK

11 Temmuz 2018 yılında FC Voluntari

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

14 Ekim 2019 yılında Zira FK

7 Ağustos 2020 yılında FC Sheriff

1 Temmuz 2021 yılında Bnei Sakhnin

14 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

21 Nisan 2022 yılında Sheikh Russel

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

27 Ekim 2022 yılında Sumqayıt

Richard Gadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Gadze şuan Sumqayıt PFK takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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