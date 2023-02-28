Richard Hecko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Hecko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Hecko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Hecko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Hecko 1 Ekim 2003 tarihinde Bratislava şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Hecko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Richard Hecko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeleziarne Podbrezova futbol takımında oynamaktadır. FK Zeleziarne Podbrezova takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Richard Hecko'nin FK Zeleziarne Podbrezova ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Richard Hecko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/risohecko/

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Richard Hecko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Hecko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Richard Hecko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Hecko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Bratislava U19

7 Ocak 2020 yılında Atalanta U17

1 Eylül 2020 yılında Atalanta U18

1 Temmuz 2021 yılında Atalanta U19

28 Ocak 2023 yılında Podbrezova

Richard Hecko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Hecko şuan FK Zeleziarne Podbrezova takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Richard Hecko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U18 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 22 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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