Richard Hvozdensky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Hvozdensky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Hvozdensky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Richard Hvozdensky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Richard Hvozdensky 13 Mart 2006 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Richard Hvozdenský şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Richard Hvozdensky Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin U19 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Richard Hvozdensky'nin FC Trinity Zlin U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Richard Hvozdensky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Richard Hvozdensky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında FC Zlin U19
Richard Hvozdensky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Richard Hvozdensky şuan FC Trinity Zlin U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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FC Trinity Zlín (2014 - )
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