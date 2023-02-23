Richard Jelena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Jelena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Jelena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Jelena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Jelena 8 Ocak 1998 tarihinde Pécs şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Jelena Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Center Sport yapmaktadır. Richard Jelena, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc futbol takımında oynamaktadır. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımına 25 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Richard Jelena'nin AFK Csikszereda Miercurea Ciuc ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Richard Jelena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Jelena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Jelena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Jelena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2013 yılında Pécsi MFC Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Pécsi MFC U17

31 Temmuz 2015 yılında Honvéd U19

1 Ocak 2016 yılında Honvéd II

5 Temmuz 2016 yılında Paksi FC

10 Temmuz 2017 yılında Csákvár

31 Aralık 2017 yılında Paksi FC

2 Şubat 2018 yılında Zalaegerszeg

30 Haziran 2018 yılında Paksi FC

18 Temmuz 2018 yılında Mosonmagyaróvár

30 Haziran 2019 yılında Paksi FC

23 Ağustos 2019 yılında Kozármisleny

21 Ocak 2020 yılında Kisvárda

25 Ağustos 2021 yılında Csikszereda

Richard Jelena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Jelena şuan AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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