Richard Jensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Jensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Jensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Jensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Jensen 17 Mart 1996 tarihinde Porvoo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Richard Olav Jensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Jensen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V4S yapmaktadır. Richard Jensen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Richard Jensen'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Richard Jensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Jensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Jensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Jensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Twente U19

1 Temmuz 2015 yılında FC Twente U21

1 Temmuz 2017 yılında Twente

23 Temmuz 2018 yılında Roda JC

20 Temmuz 2022 yılında Górnik Zabrze

Richard Jensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Jensen şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Richard Jensen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Futura, FC Honka, HJK Helsinki, FC Twente (2012-2015)

Finlandiya takımında 3 numaralı formasıyla 7 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 29 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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