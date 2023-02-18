Richard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard 28 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Richard dos Santos de Almeida şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Richard, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Richard'nin FK Čukarički ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Richard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Richard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2023 yılında Čukarički

Richard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard şuan FK Čukarički takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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