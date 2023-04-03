Richard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Richard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Richard 18 Ekim 2001 tarihinde Santos şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Richard Caimmy Marcondes dos Santos şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Richard Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Richard, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Richard'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Richard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Richard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
13 Ağustos 2018 yılında Corinthians U20
9 Ocak 2020 yılında Joinville-SC
30 Nisan 2020 yılında Corinthians U20
1 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz
4 Şubat 2022 yılında GE Juventus-SC
12 Temmuz 2022 yılında Rio Ave A23
Richard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Richard şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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