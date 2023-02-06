Richard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard 18 Şubat 1994 tarihinde Campinas şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Richard Candido Coelho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4ComM yapmaktadır. Richard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Richard'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Richard Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/richard94/

Richard Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Richard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Richard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2017 yılında Fluminense

31 Aralık 2017 yılında EC Lemense

8 Şubat 2018 yılında Fluminense

1 Ocak 2019 yılında Corinthians

20 Haziran 2019 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2019 yılında Corinthians

20 Temmuz 2020 yılında Athletico-PR

31 Aralık 2021 yılında Corinthians

20 Ocak 2022 yılında Ceará SC

Richard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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