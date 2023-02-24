Richard Krnacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Krnacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Krnacs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Krnacs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Krnacs 30 Eylül 1996 tarihinde Békéscsaba şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Krnacs Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PMG yapmaktadır. Richard Krnacs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Békéscsaba 1912 Elöre SE futbol takımında oynamaktadır. Békéscsaba 1912 Elöre SE takımına 15 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Richard Krnacs'nin Békéscsaba 1912 Elöre SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Richard Krnacs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Krnacs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Krnacs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Krnacs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2011 yılında Szeged Jgd - GA

1 Temmuz 2011 yılında Szeged U17 - GA

1 Temmuz 2013 yılında Szeged U19 - GA

20 Temmuz 2016 yılında Gyulai FC

31 Temmuz 2017 yılında Mórahalom

23 Temmuz 2018 yılında Hódmezövásárhely FC

9 Temmuz 2019 yılında Szarvas

15 Temmuz 2020 yılında Békéscsaba

Richard Krnacs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Krnacs şuan Békéscsaba 1912 Elöre SE takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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