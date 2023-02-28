Richard Leyton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Leyton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Leyton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Leyton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Leyton 25 Ocak 1987 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Richard Andrés Leyton Abrigo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Leyton Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LG Sports&Management yapmaktadır. Richard Leyton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına 20 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Richard Leyton'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Richard Leyton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Leyton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Leyton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Leyton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında CSD Colo Colo B

1 Ocak 2008 yılında CD Puerto Montt

1 Ocak 2010 yılında S. Morning

1 Temmuz 2010 yılında Ñublense

1 Ocak 2011 yılında San Luis

1 Ocak 2012 yılında Coquimbo Unido

1 Temmuz 2014 yılında Curicó Unido

1 Temmuz 2015 yılında Malleco

1 Ağustos 2016 yılında Valdivia

1 Ocak 2019 yılında Rangers Talca

7 Ocak 2020 yılında U. Concepción

20 Şubat 2021 yılında Copiapó

Richard Leyton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Leyton şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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