Richard Ludha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Ludha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Ludha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Ludha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Ludha 8 Kasım 2000 tarihinde Prievidza şehrinde doğmuştur. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Ludha Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSM Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeleziarne Podbrezova futbol takımında oynamaktadır. FK Zeleziarne Podbrezova takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Richard Ludha'nin FK Zeleziarne Podbrezova ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Richard Ludha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Ludha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Ludha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Ludha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Podbrezova

Richard Ludha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Ludha şuan FK Zeleziarne Podbrezova takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Richard Ludha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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