Richard Lugo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Lugo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Lugo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Lugo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Lugo 20 Haziran 1992 tarihinde Lambaré şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Paraguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Richard Martin Lugo Martinez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Lugo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Richard Lugo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Richard Lugo'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Richard Lugo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Lugo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Lugo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Lugo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında CA Colón II

1 Ocak 2012 yılında Independiente

1 Ocak 2013 yılında CD Carapeguá

9 Eylül 2013 yılında Bari

4 Eylül 2014 yılında Kulüpsüz

2 Ekim 2014 yılında Grosseto

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2016 yılında Guaraní

8 Haziran 2016 yılında River Plate

31 Aralık 2016 yılında Guaraní

1 Ocak 2017 yılında General Diaz

25 Temmuz 2017 yılında Bisceglie

19 Ocak 2018 yılında V. Francavilla

7 Ocak 2019 yılında Nacional

22 Aralık 2019 yılında Fidelis Andria

23 Eylül 2020 yılında Fasano

9 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Luqueño

Richard Lugo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Lugo şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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