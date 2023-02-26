Richard Mahama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Mahama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Mahama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Mahama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Mahama 3 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Mahama Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Richard Mahama'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Richard Mahama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Mahama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Mahama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Mahama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Mahama şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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