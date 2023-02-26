Richard Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Mensah 29 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Mensah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Richard Mensah'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Richard Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Mensah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2023 yılında Kotoku Royals

Richard Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Mensah şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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