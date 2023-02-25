Richard Mina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Mina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Mina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Mina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Mina 22 Temmuz 1999 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Richard Alexander Mina Caicedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Mina Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DBS_SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Richard Mina'nin LDU Quito ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Richard Mina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Mina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Mina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Mina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2017 yılında Kulüpsüz

20 Şubat 2018 yılında Técnico U.

1 Ocak 2019 yılında SD Aucas

3 Ocak 2023 yılında LDU Quito

Richard Mina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Mina şuan LDU Quito takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Richard Mina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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