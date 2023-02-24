Richard Nagy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Nagy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Nagy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Nagy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Nagy 8 Nisan 1994 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Nagy Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFAgency yapmaktadır. Richard Nagy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paksi FC futbol takımında oynamaktadır. Paksi FC takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Richard Nagy'nin Paksi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Richard Nagy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Nagy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Nagy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Nagy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Vác U17

1 Temmuz 2011 yılında Vác U19

2 Ağustos 2013 yılında Veresegyház

21 Şubat 2014 yılında Vác

20 Şubat 2015 yılında Balatonfüredi FC

30 Haziran 2015 yılında Vác

23 Temmuz 2015 yılında Dorog

28 Temmuz 2016 yılında Vác

1 Temmuz 2018 yılında Mezőkövesd

21 Ağustos 2018 yılında Kaposvár

30 Haziran 2019 yılında Mezőkövesd

5 Temmuz 2019 yılında Kaposvár

1 Ağustos 2020 yılında Paksi FC

Richard Nagy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Nagy şuan Paksi FC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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