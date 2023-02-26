Richard Nathan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Nathan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Nathan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Nathan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Nathan 18 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Richard Kwasi Nathan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Nathan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Richard Nathan'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Richard Nathan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Nathan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Nathan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Nathan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2022 yılında Great Olympics

1 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2023 yılında King Faisal

Richard Nathan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Nathan şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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