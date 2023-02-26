Richard Nathan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Nathan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Richard Nathan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Richard Nathan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Richard Nathan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Nathan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Richard Nathan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Nathan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Nathan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Nathan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Nathan 18 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur.  Gana uyrukludur.Gerçek adı da Richard Kwasi Nathan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Nathan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Richard Nathan'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Richard Nathan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Nathan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Richard Nathan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Nathan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2022 yılında Great Olympics

1 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2023 yılında King Faisal

Richard Nathan kimdir

Richard Nathan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Nathan şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Richard Nathan nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son Haberler
Mehdi Abdi Qara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Abdi Qara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mehdi Abdi Qara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Abdi Qara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Charles Gyamfi Kamara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Gyamfi Kamara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Charles Gyamfi Kamara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Gyamfi Kamara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leandro Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leandro Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kingsford Boafo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingsford Boafo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kingsford Boafo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingsford Boafo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi