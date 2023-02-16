Richard Neudecker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Neudecker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Neudecker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Neudecker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Neudecker 29 Ekim 1996 tarihinde Altötting şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Neudecker Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Richard Neudecker, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Saarbrücken futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Saarbrücken takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Richard Neudecker'nin 1.FC Saarbrücken ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Richard Neudecker Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/richyneudecker

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Richard Neudecker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Neudecker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Richard Neudecker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Neudecker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında TSV 1860 Alt.

1 Temmuz 2012 yılında TSV 1860 U17

1 Temmuz 2013 yılında TSV 1860 U19

1 Temmuz 2014 yılında 1860 München II

1 Temmuz 2015 yılında 1860 München

1 Temmuz 2016 yılında St. Pauli

1 Temmuz 2019 yılında VVV-Venlo

3 Eylül 2020 yılında 1860 München

1 Temmuz 2022 yılında Saarbrücken

Richard Neudecker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Neudecker şuan 1.FC Saarbrücken takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Richard Neudecker Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TSV Buchbach, TSV Ampfing, SV Wacker Burghausen, TSV 1860 München (2010-2016)

Almanya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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