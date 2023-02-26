Richard Ofori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Ofori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Ofori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Ofori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Ofori 1 Kasım 1993 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Richard Ofori Antwi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Ofori Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DS yapmaktadır. Richard Ofori, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 20 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Richard Ofori'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Richard Ofori Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rich.ofori/

Richard Ofori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Ofori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Richard Ofori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Ofori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Wa All Stars FC

20 Temmuz 2017 yılında Maritzburg Utd.

20 Ekim 2020 yılında Orlando Pirates

Richard Ofori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Ofori şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Richard Ofori Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 0 gol atmıştır.

Gana U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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