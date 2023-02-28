Richard Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Ortiz 22 Mayıs 1990 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Paraguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Richard Ortiz Bustos şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Ortiz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Richard Ortiz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpia Asunción futbol takımında oynamaktadır. Olimpia Asunción takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Richard Ortiz'nin Olimpia Asunción ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Richard Ortiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/richardortiz_6

Richard Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Richard Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Olimpia

1 Temmuz 2013 yılında Toluca

1 Temmuz 2014 yılında Libertad

31 Aralık 2015 yılında Toluca

1 Temmuz 2016 yılında Olimpia

31 Aralık 2017 yılında Toluca

1 Ocak 2018 yılında Olimpia

Richard Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Ortiz şuan Olimpia Asunción takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Richard Ortiz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 8 numaralı formasıyla 12 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 6 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.