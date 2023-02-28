Richard Prieto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Prieto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Prieto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Prieto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Prieto 25 Şubat 1997 tarihinde Caaguazú şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Richard Fabián Prieto Franco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Prieto Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Richard Prieto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Richard Prieto'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Richard Prieto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Prieto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Prieto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Prieto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2019 yılında Godoy Cruz

30 Haziran 2020 yılında General Diaz

1 Temmuz 2021 yılında Nacional

Richard Prieto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Prieto şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Richard Prieto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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