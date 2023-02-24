Richard Rabatin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Rabatin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Rabatin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Rabatin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Rabatin 17 Ağustos 1999 tarihinde Nyíregyháza şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Rabatin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Richard Rabatin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ajka futbol takımında oynamaktadır. FC Ajka takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Richard Rabatin'nin FC Ajka ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Richard Rabatin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Rabatin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Rabatin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Rabatin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Vasas U17

1 Temmuz 2015 yılında Vasas U19

1 Ağustos 2018 yılında III. Kerület

9 Ağustos 2022 yılında Mezőkövesd

25 Ocak 2023 yılında FC Ajka

Richard Rabatin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Rabatin şuan FC Ajka takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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