Richard Salinas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Salinas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Salinas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Salinas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Salinas 6 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Richard Daniel Salinas Rivero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Salinas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Richard Salinas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Richard Salinas'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Richard Salinas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Salinas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Salinas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Salinas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Olimpia

7 Ocak 2019 yılında Luqueño

31 Aralık 2019 yılında Olimpia

20 Şubat 2020 yılında Vila Nova FC

29 Ekim 2020 yılında Olimpia

30 Ekim 2020 yılında CS San Lorenzo

31 Aralık 2020 yılında Olimpia

14 Ocak 2021 yılında 12 de Octubre

1 Ocak 2022 yılında Guaireña FC

1 Ocak 2023 yılında Resistencia SC

Richard Salinas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Salinas şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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