Richard Schunke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Schunke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Schunke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Schunke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Schunke 26 Kasım 1991 tarihinde Misiones şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin,Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Richard Hernán Schunke şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Schunke Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI.futbol yapmaktadır. Richard Schunke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente del Valle futbol takımında oynamaktadır. Independiente del Valle takımına 22 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Richard Schunke'nin Independiente del Valle ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Richard Schunke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Schunke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Richard Schunke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Schunke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Almagro

24 Ocak 2017 yılında Dep. Cuenca

22 Ocak 2018 yılında Independiente

Richard Schunke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Schunke şuan Independiente del Valle takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.