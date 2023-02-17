Richard Strebinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Strebinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Richard Strebinger kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Richard Strebinger ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Richard Strebinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Strebinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Strebinger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Strebinger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Strebinger 14 Şubat 1993 tarihinde Wiener Neustadt şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Strebinger Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini You Sports Consulting yapmaktadır. Richard Strebinger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Ried futbol takımında oynamaktadır. SV Ried takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Richard Strebinger'nin SV Ried ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Richard Strebinger Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Richard Strebingerboyu ve yaşı kaç

Richard Strebinger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Strebinger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Richard Strebinger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Strebinger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında FV Club 83 Alt.

1 Temmuz 2007 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2008 yılında Hertha BSC U17

1 Temmuz 2010 yılında Hertha BSC U19

1 Temmuz 2011 yılında Hertha BSC II

1 Temmuz 2012 yılında W. Bremen

27 Ocak 2015 yılında Regensburg

30 Haziran 2015 yılında W. Bremen

1 Temmuz 2015 yılında Rapid Wien

20 Şubat 2022 yılında Legia Varşova

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2023 yılında SV Ried

Richard Strebinger kimdir

Richard Strebinger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Strebinger şuan SV Ried takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Piesting (2002-2003), FV Club 83 Wr. Neustadt (2003-2007), AKA St. Pölten (2007-2008), Hertha BSC (2008-2011)

Richard Strebinger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya takımında 12 numaralı formasıyla 16 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U21 takımında 23 numaralı formasıyla 15 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Richard Strebinger nereli

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