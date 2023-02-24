Richard Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Szabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Szabo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Szabo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Szabo 26 Nisan 1995 tarihinde Tiszafüred şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Szabo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Richard Szabo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szolnoki MÁV FC futbol takımında oynamaktadır. Szolnoki MÁV FC takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Richard Szabo'nin Szolnoki MÁV FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Richard Szabo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Szabo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Szabo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Szabo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ekim 2010 yılında Jászb. Jgd

1 Temmuz 2011 yılında Jászb. U19

1 Ağustos 2012 yılında Debrecen U19

1 Temmuz 2013 yılında Debrecen II

5 Ağustos 2014 yılında Rákosmente

26 Temmuz 2016 yılında Pécsi MFC

19 Temmuz 2018 yılında FC Ajka

31 Temmuz 2018 yılında Szolnok

1 Temmuz 2020 yılında Füzesgyarmat

19 Ocak 2021 yılında Cegléd

20 Temmuz 2021 yılında Mosonmagyaróvár

7 Şubat 2023 yılında Szolnok

Richard Szabo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Szabo şuan Szolnoki MÁV FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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