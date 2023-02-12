Richard Tait kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Tait Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Tait adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Tait Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Tait 2 Aralık 1989 tarihinde Galashiels şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Richard Neil Peter Tait şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Tait Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fifteen Eleven Management yapmaktadır. Richard Tait, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Mirren FC futbol takımında oynamaktadır. St. Mirren FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Richard Tait'nin St. Mirren FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Richard Tait Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Richard Tait isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Tait Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Tait futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Aralık 2007 yılında Nottm Forest

28 Mart 2009 yılında Tamworth

5 Mayıs 2009 yılında Nottm Forest

1 Temmuz 2009 yılında Tamworth

1 Temmuz 2013 yılında Cambridge Utd.

1 Temmuz 2015 yılında Grimsby Town

1 Temmuz 2016 yılında Motherwell FC

1 Temmuz 2020 yılında St. Mirren

Richard Tait Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Tait şuan St. Mirren FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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