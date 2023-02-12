Richard Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Richard Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Richard Taylor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Richard Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Richard Taylor

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Taylor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Taylor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Taylor 2 Ekim 2000 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İngiltere,Nijerya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Richard Akinfolarin Taylor şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Taylor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Richard Taylor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Mirren FC futbol takımında oynamaktadır. St. Mirren FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Richard Taylor'nin St. Mirren FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Richard Taylorboyu ve yaşı kaç

Richard Taylor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Richard Taylor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Richard Taylor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Taylor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Burnley U21

6 Ekim 2018 yılında Colne

11 Mayıs 2019 yılında Burnley U21

1 Temmuz 2019 yılında Southend United

26 Şubat 2021 yılında Barnet

26 Mart 2021 yılında Southend United

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

23 Kasım 2021 yılında FC Dag & Red

29 Ocak 2022 yılında Waterford FC

1 Ocak 2023 yılında St. Mirren

Richard Taylor kimdir

Richard Taylor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Taylor şuan St. Mirren FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Richard Taylor nereli

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