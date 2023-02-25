Richard Van Der Venne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Van Der Venne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Van Der Venne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Van Der Venne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Van Der Venne 16 Mayıs 1992 tarihinde Oss şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Van Der Venne Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer-Solutions yapmaktadır. Richard Van Der Venne, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne City FC futbol takımında oynamaktadır. Melbourne City FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Richard Van Der Venne'nin Melbourne City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Richard Van Der Venne Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/richardvdvenne

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http://www.instagram.com/richrdd/

Richard Van Der Venne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Van Der Venne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Richard Van Der Venne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Van Der Venne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Berghem Sport

1 Temmuz 2010 yılında RKVV DESO

1 Temmuz 2013 yılında SV Oss '20

1 Temmuz 2015 yılında FC Oss

1 Temmuz 2018 yılında Go Ahead Eagles

20 Ocak 2020 yılında RKC Waalwijk

1 Temmuz 2022 yılında Melbourne City

Richard Van Der Venne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Van Der Venne şuan Melbourne City FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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