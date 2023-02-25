Richard Windbichler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Windbichler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Windbichler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Windbichler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Windbichler 2 Nisan 1991 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Windbichler Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer-Solutions yapmaktadır. Richard Windbichler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 15 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Richard Windbichler'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Richard Windbichler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Windbichler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Richard Windbichler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Windbichler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2005 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2006 yılında Admira U17

1 Temmuz 2008 yılında FC Admira II

1 Ocak 2010 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2015 yılında Austria Wien

23 Ocak 2017 yılında Ulsan Hyundai

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

28 Mart 2019 yılında Viborg FF

28 Mayıs 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Melbourne City

14 Ocak 2021 yılında Seongnam FC

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

15 Nisan 2022 yılında CD Rongcheng

Richard Windbichler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Windbichler şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Richard Windbichler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

USV Scheiblingkirchen-Warth (05/1997-), Admira Wacker Mödling

Avusturya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 7 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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