Richard Zsolnai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Zsolnai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Zsolnai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Zsolnai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Zsolnai 28 Mart 1995 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Zsolnai Richárd Tibor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Zsolnai Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Center Sport yapmaktadır. Richard Zsolnai, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ajka futbol takımında oynamaktadır. FC Ajka takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Richard Zsolnai'nin FC Ajka ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Richard Zsolnai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Zsolnai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Zsolnai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Zsolnai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Vác U17

1 Temmuz 2012 yılında Vác U19

31 Temmuz 2014 yılında Vác

18 Temmuz 2019 yılında Diósgyőr

7 Ocak 2020 yılında Budafoki MTE

30 Haziran 2020 yılında Diósgyőr

1 Temmuz 2020 yılında FC Ajka

30 Haziran 2021 yılında Diósgyőr

4 Temmuz 2022 yılında FC Ajka

Richard Zsolnai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Zsolnai şuan FC Ajka takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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