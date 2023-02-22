Richie Towell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richie Towell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Richie Towell kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Richie Towell ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Richie Towell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richie Towell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Richie Towell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richie Towell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richie Towell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richie Towell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richie Towell 17 Temmuz 1991 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Richard Patrick Towell şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richie Towell Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Platinum One Group yapmaktadır. Richie Towell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Richie Towell'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Richie Towell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richie Towell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Richie Towell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richie Towell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2006 yılında Celtic U17

1 Temmuz 2008 yılında Celtic U20

1 Temmuz 2010 yılında Celtic

20 Ocak 2011 yılında Hibernian FC

31 Mayıs 2011 yılında Celtic

26 Ağustos 2011 yılında Hibernian FC

20 Mayıs 2012 yılında Celtic

1 Temmuz 2012 yılında Bluebell United

1 Ocak 2013 yılında Dundalk FC

3 Ocak 2016 yılında Brighton

31 Ağustos 2017 yılında Rotherham

31 Mayıs 2018 yılında Brighton

31 Ağustos 2018 yılında Rotherham

31 Mayıs 2019 yılında Brighton

1 Temmuz 2019 yılında Salford

1 Temmuz 2021 yılında Shamrock Rovers

Richie Towell kimdir

Richie Towell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richie Towell şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Richie Towell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda U21 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Richie Towell nereli

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