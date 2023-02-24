Richlord Ennin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richlord Ennin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richlord Ennin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richlord Ennin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richlord Ennin 17 Eylül 1998 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kanada,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Richlord Ennin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richlord Ennin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Richlord Ennin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budapest Honvéd FC futbol takımında oynamaktadır. Budapest Honvéd FC takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Richlord Ennin'nin Budapest Honvéd FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Richlord Ennin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richlord Ennin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richlord Ennin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richlord Ennin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Mart 2016 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2016 yılında TFC Academy

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

17 Kasım 2017 yılında Capo Rizzuto

3 Ağustos 2018 yılında Castrovillari

7 Mart 2019 yılında Spartaks

16 Ocak 2020 yılında Zalgiris

16 Ekim 2020 yılında Tom Tomsk

31 Aralık 2020 yılında Zalgiris

1 Ocak 2021 yılında Spartaks

12 Ocak 2021 yılında Tom Tomsk

30 Haziran 2021 yılında Spartaks

17 Ağustos 2021 yılında Nizhny Novgorod

30 Haziran 2022 yılında Spartaks

18 Temmuz 2022 yılında Honvéd

30 Haziran 2023 yılında Spartaks

Richlord Ennin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richlord Ennin şuan Budapest Honvéd FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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