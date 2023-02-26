Richmond Ayi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richmond Ayi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richmond Ayi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richmond Ayi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richmond Ayi 4 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richmond Ayi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hearts of Oak futbol takımında oynamaktadır. Hearts of Oak takımına 1 Aralık 2018 tarihinde katılmıştır. Richmond Ayi'nin Hearts of Oak ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Richmond Ayi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richmond Ayi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richmond Ayi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richmond Ayi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2018 yılında Hearts of Oak

Richmond Ayi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richmond Ayi şuan Hearts of Oak takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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