Richmond Lamptey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richmond Lamptey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richmond Lamptey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richmond Lamptey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richmond Lamptey 18 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richmond Lamptey Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Richmond Lamptey, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına 13 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Richmond Lamptey'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Richmond Lamptey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richmond Lamptey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richmond Lamptey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richmond Lamptey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Inter Allies

3 Şubat 2019 yılında Salam Zgharta

30 Haziran 2019 yılında Inter Allies

13 Eylül 2021 yılında Asante Kotoko

Richmond Lamptey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richmond Lamptey şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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