Richmond Opoku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richmond Opoku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richmond Opoku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richmond Opoku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richmond Opoku 26 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Richmond Opoku Manu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richmond Opoku Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Richmond Opoku'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Richmond Opoku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richmond Opoku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richmond Opoku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richmond Opoku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında ASFA Yennenga

1 Ağustos 2022 yılında Gold Stars FC

22 Ağustos 2022 yılında Bilinmiyor

Richmond Opoku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richmond Opoku şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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