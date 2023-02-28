Richmond Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richmond Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richmond Owusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richmond Owusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richmond Owusu 2 Şubat 2003 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richmond Owusu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Richmond Owusu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSK Zilina futbol takımında oynamaktadır. MSK Zilina takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Richmond Owusu'nin MSK Zilina ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Richmond Owusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richmond Owusu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richmond Owusu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richmond Owusu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında MSK Zilina B

1 Ocak 2022 yılında MSK Zilina

Richmond Owusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richmond Owusu şuan MSK Zilina takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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