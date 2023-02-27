Rick Brito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rick Brito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rick Brito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rick Brito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rick Brito 25 Kasım 2000 tarihinde Luxemburg şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Rick Brito Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rick Brito Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oxysports TM yapmaktadır. Rick Brito, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wiltz 71 futbol takımında oynamaktadır. FC Wiltz 71 takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rick Brito'nin FC Wiltz 71 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rick Brito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rick Brito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rick Brito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rick Brito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FF Norden 02

30 Haziran 2018 yılında FC AS Hosingen

1 Temmuz 2018 yılında FC Wiltz 71

30 Haziran 2019 yılında FC AS Hosingen

1 Temmuz 2019 yılında Jeunesse Esch

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2023 yılında FC Wiltz 71

Rick Brito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rick Brito şuan FC Wiltz 71 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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